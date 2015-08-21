بدء أولى فاعليات حملة "لا للأحزاب الدينية" بالإسكندرية

بدأت منذ قليل، أولى فاعليات حملة "لا للاحزاب الدينية" بالإسكندرية، من خلال عقد أول ندوة للحملة لمطالبة الناخبين بعدم انتخاب مرشحى الأحزاب الدينية المقبلة.

وقال محمد عطية، منسق الحملة، أن الندوة يحضرها عدد كبير من الشباب، موضحاً أن سبب اختيار محافظة الإسكندرية، لتنظيم أولي الفعاليات، هووجود عدد من التيارات الدينية مثل السلفيين والإخوان والجماعات المتطرفة بها.

واعلن أنه تم اختيار المنسق العام للحملة بالإسكندرية وهى حنان عبدالهادى، فضلاً عن تشكيل مجلس تنفيذى للفاعليات قبل بدء الانتخابات.