أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء أولى فاعليات حملة "لا للأحزاب الدينية" بالإسكندرية

Google+ Print
بدء أولى فاعليات حملة "لا للأحزاب الدينية" بالإسكندرية بدء أولى فاعليات حملة "لا للأحزاب الدينية" بالإسكندرية
بدأت منذ قليل، أولى فاعليات حملة "لا للاحزاب الدينية" بالإسكندرية، من خلال عقد أول ندوة للحملة لمطالبة الناخبين بعدم انتخاب مرشحى الأحزاب الدينية المقبلة.

وقال محمد عطية، منسق الحملة، أن الندوة يحضرها عدد كبير من الشباب، موضحاً أن سبب اختيار محافظة الإسكندرية، لتنظيم أولي الفعاليات، هووجود عدد من التيارات الدينية مثل السلفيين والإخوان والجماعات المتطرفة بها.

واعلن أنه تم اختيار المنسق العام للحملة بالإسكندرية وهى حنان عبدالهادى، فضلاً عن تشكيل مجلس تنفيذى للفاعليات قبل بدء الانتخابات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365