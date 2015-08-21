بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد المشروعات التنموية بمنطقة شرق

تفقد اليوم محافظ بورسعيد، اللواء مجدى نصر الدين، منطقة شرق بورسعيد لمتابعة المشروعات التى تتم ضمن المخطط العام لتنمية محور القناة، وتتمثل فى إنشاء رصيف بحرى للحاويات بطول 500 متر، بالإضافة لمتابعة الأعمال للرصيف البحرى الثالث بمنطقة شرق بورسعيد.

وقال المحافظ إن الأرصفة سيتم إنشاؤها فى ميناء شرق بورسعيد لربط مشروعات المنطقة الصناعية التى سوف تقام خلفه بمواصفات عالمية، وأضاف أن هناك أرصفة أخرى سيتم إنشاؤها من خلال طرح المشروعات على 7 شركات، لتقديم الرسم الفنى والتصميمات والتكلفة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للارتقاء بالتصنيف العالمى لميناء شرق بورسعيد بين موانئ العالم.

كما تفقد المحافظ المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والتى من المقرر البدء فى تنفيذها لتدخل ضمن مخطط تنمية الميناء، حيث إن مشروع التنمية متكامل ويضم المنطقة الصناعية وتطوير وتعميق وتكريك قناة جانبية بطول 9.5 كيلو داخل الميناء، لسهولة عبور السفن مباشرة دون المرور على المجرى الملاحى لقناة السويس.

كما شملت الجولة زيارته لمصنع الأدوية، والتى من خلالها استمع إلى شرح تفصيلى عن أهم منتجات المصنع والخطة المستقبلية له، بالإضافة لتفقده إنشاء بوابات منفذ بورفؤاد الجمركى، والتى تعمل بالأشعة السينية للكشف عن محتويات الحاوية دون فتحها.

وتابع المحافظ خلال زيارته التفقدية أعمال تنفيذ 3 أنفاق ببورسعيد، منها نفقان للسيارات بالكيلو 19 بطول 4,8 كم لكل منهما، وبقطر داخلى 12.40 متر، بالإضافة إلى إنشاء نفق للسكة الحديد يسمح بمرور القطارات فى اتجاهين بعمق 48 مترا من سطح الماء، حيث تم عمل إحلال للتربة لمليون متر مكعب وهو ما يمثل 90% من عملية إحلال الأرض.

ومن جهة أخرى أكد المحافظ أن معدات الحفر التى ستستخدمها الشركات لحفر الأنفاق سوف تصل خلال شهر نوفمبر القادم قادمة من المانيا لتبدأ مسيرة تنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد، التى تتميز بموقع جغرافى فريد ومنطقة واعدة لحركة التجارة العالمية، لتكون منطقة جذب للمستثمرين.

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