"مياه القناة": نواصل السيطرة على مشكلة الصرف الصحى بحى ثان الإسماعيلية

قال عادل عبد المنعم، المتحدث الإعلامى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة إنه تتم حاليا مواصلة العمل لمواجهة تراكمات عدم تقدير الزيادة فى كم الوحدالت السكنية والأبراج التى تم تشييدها فى مناطق العشرين والبحرى والدقهلية، والمستشفى ومدى تلائم ذلك مع قدرة الشبكات والمحطات بحى ثان الإسماعيلية.

وأشار عبد المنعم إلى أن العمل مستمر فى شوارع الدقهلية والمستشفى ورضا والعلاقمة، وعدد من الشوارع الجانبية بحى ثان لإنهاء مشكلة الصرف الصحى وعودة الحياة إلى شوارع حى ثان، والتخلص من مياه الصرف الصحى.

وأضاف عبد المنعم أن شبكات الصرف الصحى فى هذه المنطقة لم تمتد إليها يد الصيانة أو الإحلال والتجديد أو التطوير فى المعدات والشبكات والمحطات من وقت إدخال الصرف الصحى بها على يد الدكتور أحمد جويلى محاقظ الإسماعيلية الأسبق رحمة الله، أى من أوائل التسعينات.

وتحاول شركة مياه القناة برئاسة المهندس على حسين، ومن خلال قطاعاتها المتخصصة فى ذلك، مثل المعامل والجودة والتشغيل والصيانة والدعم الفنى والتخطيط وإنهاء المشاكل والتغلب عليها.