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«الوفد» ينفي وجود اتفاق أمام الرئاسة لتولي «أبو شقة» رئاسة الحزب

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«الوفد» ينفي وجود اتفاق أمام الرئاسة لتولي «أبو شقة» رئاسة الحزب «الوفد» ينفي وجود اتفاق أمام الرئاسة لتولي «أبو شقة» رئاسة الحزب

 

حزب الوفد

نفى المستشار بهجت الحسامي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، التصريح الذي أدلي به أحد المفصولين من الحزب لأحد وسائل الإعلام، والخاص بوجود اتفاق أمام رئيس الجمهورية علي أن يتولي المستشار بهاء أبو شقة رئاسة الحزب لمدة عام.

وواصل الحسامي: دأب هذا العضو المفصول علي إقحام اسم الرئيس في كل ما تروجه مجموعة السبعة المفصولين من أكاذيب والوفد يؤكد أن هذا الحوار لم يحدث.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد في أكثر من إجتماع للهئية العليا أن هذا الحوار لم يحدث وأن كل ما دار في حوار السيد الرئيس هو تعيين السبعة في الهيئة العليا وهو ما قام به رئيس الوفد وعينهم في الهيئة العليا وطالب المستشار بهجت الحسامي مجموعة السبعة المفصولين عدم إقحام اسم الرئيس في مثل هذه الأمور فالرئيس قام بمبادره يشكره عليها جميع الوفديين والتي جاءت تقديراً من السيد الرئيس للتعددية الحزبية في ولتاريخ حزب الوفد وثقله السياسي وبالتالي ليس من اللائق أن يتحدث البعض من مجموعة السبعة المفصولين بأحاديث الفتنة والإفك واقحام اسم الرئيس في محاولة منهم لتحقيق مكاسب شخصية يعلمها الوفديون ويرفضونها.

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