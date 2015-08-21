غدا…الحكم علي بديع و190 من قيادات الاخوان في اقتحام قسم العرب

تصدر غدا السبت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة حكمها علي محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و190 متهمًا من بينهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولانى عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب و آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد وبسكرتارية محمد عبد الستار واحمد عطية

كان المستشار المرحوم هشام بركات النائب العام قد احال المتهمين للمحاكمة الجنائية و الذي اعده المستشار مصطفى عباده المحامي العام لنيابات بورسعيد الكلية .. لقيامهم في الفترة من 16 غسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الاول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه ان يجعل السلم العام في خطر و كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص و الممتلكات العامة و الخاصة و التاثير على رجال السلطة العامة في اداء عملهم بالقوة و العنف حال حمل بعضهم اسلحة نارية و بيضاء و قنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و قد عصوا الامر الصادر من رجال السلطة العامة انذاك بتفريقهم و قد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر تهم استعراض القوة و التلويح بالعنف و استخدموها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم و الحاق الاذى المادي و المعنوي بهم و فرض السطو عليهم ..حيث تجمع المتهمون و اخرون مجهولون من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين الارهابية و الموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة و النهضة و توجهوا للمنشات الشرطية ” قسم شرطة العرب ” حاملين الاسلحة النارية و الادوات المعدة للاعتداء على الاشخاص الى ان وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتجاء بتلك الاسلحة و الادوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم و سلامتهم و اموالهم للخطر و تكدير الامن و السلم العام ..و قد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة .

كما قاموا و اخرون بقتل عمر السيد عمر ابراهيم حيث تصادف وجوده بمحيط ديوان القسم بعد ان اطلقوا الاعيرة النارية عليه ..كما قتلوا كل من السيد ابراهيم محمود و عبد الرحمن يحيى عبد السلام و حسن علي احمد و مدحت ذكي محمد عمدا مع سبق الاصرار بان بيتوا النية و عقدوا العزم على قتل من يتصاف وجوده بمحيط قسم شرطة العرب و اعدوا لهذا الغرض الاسلحة و الادوات التي تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و الممتلكات .

كما شرع المتهمون و اخرون مجهولون في قتل الرائد محمد عادل عبد المنعم و امينة السيد العربي و محمد احمد حسن و عمر سعد سعد و احمد السيد احمد و السيد احمد مهران و جمال السيد متولي و جابر فؤاد محمد عمدا مع سبق الاصرار ..بان بيتوا النية و عقدوا العزم علة قتل من يتصادف وجوده بمحيط ديوان قسم شرطة العرب ..و اعدوا لهذا الغرض الاسلحة المبينة ..الا انه خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج و ضبطهم متلبسين بجريمتهم .

و استعملوا و اخرون مجهولون القوة و العنف مع موظفيين عموميين هم ضباط و افراد قسم شرط العرب بان اطلقوا عليهم الاعيرة النارية و قذفوهم بزجاجات المولوتوف و الحجارة فاحدثوا اصابتهم ..لحملهم بغير الحق على الامتناع عن اداء عملهم و ووظيفتهم و هو حفظ الامن و السكينة العامة و الحيلولة دون اقتحام قسم الشرطة و احداث اصابة المجني عليهم .

وخربوا عمدا املاكا عامة و هي ديوان عام القسم المملوك لوزارة الداخلية و كان ذلك في زمن هياج و فتنة و بقصد احداث الرعب بين الناس تنفيذا لغرض ارهابي و قد ترتب على ذلك وفاة المجني ..كما اتلفوا عمجا المحال التجارية و قد ترتب على ذلك ضرر مادي و جعل حياة المواطنين في خطر و كان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي .