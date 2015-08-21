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غدا محاكمة المعزول و10 اخرين بقضية “التخابر مع قطر ”

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غدا محاكمة المعزول و10 اخرين بقضية “التخابر مع قطر ” غدا محاكمة المعزول و10 اخرين بقضية “التخابر مع قطر ”

الرئيس المعزول محمد مرسي

تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد فهمي” محاكمة الرئيس المعزول “محمد مرسي” و 10 آخرين

ومن المقرر ان تستمع المحكمة لشهادة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق اللواء “رأفت شحاتة “.

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

 

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