خالد مشعل يعترف: نجرى اتصالات مع إسرائيل للتوصل لاتفاق هدنة

قال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس "خالد مشعل"، فى تصريحات لجريدة العربى الجديد، نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الحركة تقود اتصالات إيجابية مع إسرائيل بهدف التوصل لاتفاق تهدئة.

وأضاف "مشعل" أنه فى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى اتفاق مبرم بين الحركة وتل أبيب، موضحا أن الحديث يدور حول المشاكل الخمس التى يعانى منها القطاع، وهة الإعمار ورفع الحصار وفتح المعابر، ومشكلة الخمسين ألف موظف، والميناء والمطار، وأخيراً البُنى التحتية من مياه وكهرباء وطرق.

وأوضح أن رئيس اللجنة الرباعية للسلام سابقا، تونى بلير، وغيره، طرحوا بالفعل على حركته فكرة التهدئة لبضع سنوات، وسموها هدنة.

وفى حين يجزم مشعل بأن حركته منفتحة على كل الجهود إلا أنه يعود ليشترط ألا يكون ذلك على حساب المصلحة الوطنية، ولا الثوابت وحقوق الشعب الفلسطينى.. ويختصر الوضع قائلاً: "نريد العنب، وليس قتل الناطور"، أى حلّ مشكلات غزة.

وتأتى تصريحات مشعل فى الوقت الذى نفى فيه مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وجود أى اتصالات مع حماس بخصوص هذا الاتفاق.