"مصر للطيران" توفر طائرة بديلة لرحلة باريس.. والركاب يتجمهرون بسبب تعطلها

تجمهر ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة لباريس فى مطار القاهرة، بسبب تأخر إقلاع رحلتهم نتيجة تعطل طائراتهم فى التاسعة صباحاً، وبعد 9 ساعات من الانتظار، وفرت شركة مصر للطيران، طائرة جديدة للمسافرين، إلا أن الركاب أكتشفوا الطائرة البديلة بها عطل هى الأخرى، فضلاً عن غياب طاقم القيادة، الأمر الذى أدى إلى تجمهرهم.

البداية عندما، شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع رحلة مصر للطيران المتجهة إلى باريس وعلى متنها 330 راكبا بسبب عطل فى إطارات الطائرات، الامر الذى تسبب فى معاناة كبيرة لركاب الطائرة حيث أنهم انتظرو على متن الطائرة من الساعة 9 ونصف صباحاً حتى أن تم إبلاغهم بوجود عطل الساعة 11 ونصف.

وتم انزال الركاب من الطائرة بعد انتظاهرهم داخلها ساعتين، وحتى الآن تتواصل معاناة الركاب حيث لم يتم مغادرتهم البلاد حتى الآن، وهو ما يعنى أنتظاهرهم بعد النزول من الطائرة 5 ساعات إضافية، على الرغم من أنهم وصولوا المطار فى تمام السابعة صباحاً لإنهاء إجراءات سفرهم، أى أن الركاب يعيشون معاناة الانتظار حوالى 9 ساعات حتى الآن.

بالفيديو..ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة لباريس:”هناخد حقنا بالقانون”

عطل بإطارات الطائرة سبب تأخر إقلاع رحلة مصر للطيران المتجهة إلى باريس