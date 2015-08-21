القبض على صاحب كوافير قتل زوجته أمام أبنائهما فى العمرانية

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على صاحب كوافير متهم بقتل زوجته رميا بالرصاص أمام ابنائهما ووالديها، وبحوزته سلاح الجريمة بعد أسبوعين من الجريمة.

البداية كانت بتلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث معلومات باختفاء المتهم إبراهيم وشهرته "ملوخية" المتهم بقتل زوجته بمنطقة العمرانية، وعلى الفور تحركت قوة أمنية ضمت المقدم محمد غراب رئيس مباحث العمرانية، والرائد حسام العباسى معاون مباحث العمرانية، ونجحت فى ضبط المتهم وبحوزته سلاح الجريمة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الجريمة لشكه فى سلوك زوجته، وأن خلافات نشبت مع زوجته لشكه فى سلوكها فأطلق عليها أعيرة نارية أمام أبنائها وفر هاربا بعدما سقطت زوجته غارقة فى دمائها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يمتلك كوافير حريمى بمنطقة العمرانية وزوجته تعمل برفقته وحدثت فى الآونة الأخيرة خلافات عائلية بينهما، بسبب شك المتهم فى سلوك زوجته وتوجهت الزوجة إلى منزل أسرتها لتقيم برفقة والديها بعد مشاجرة حادة نشبت بينها وبين زوجها واصطحبت أبناءها برفقتها ثم توجه لها زوجها وحدثت بينهما مشادة أخرى قام على إثرها الزوج بإخراج فرد خرطوش من بين طيات ملابسه وأطلق عدة طلقات تجاه زوجته فأصابتها عدة طلقات فى منطقة الصدر والرقبة والوجه وسط صرخات أبنائه واستغاثات والدى المجنى عليها ووقتها فر المتهم هاربا.

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