مصرع عامل غرقًا فى ترعة الباجورية ببسيون

لقى عامل مقيم قرية صالحجر مركز بسيون مصرعه غرقًا بترعة الباجورية المارة بالقرية بعد أن جرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وقامت قوات الإنقاذ النهرى بانتشال الجثة والتحفظ عليها بمنزل أسرته.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمود كشك، مأمور مركز بسيون، بورود إخطار من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعه الباجورية أمام قرية صالحجر وانتقل ضباط مباحث مركز بسيون وقوات الإنقاذ النهرى وتمكنت من انتشال الجثة وتبين أنها لشخص يدعى "محمد.ع.ا.ب" 20 سنة، عامل.

وتم التحفظ عليها بمنزل أسرته، وبسؤال والده قرر أثناء قيام نجله بالاستحمام بمياه الترعة جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة، كما أفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية. وتحرر المحضر رقم 4289 إدارى مركز بسيون وصرحت النيابة بدفن الجثة.