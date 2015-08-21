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وفاة ضابط لإصابته بجلطة أثناء استهداف عناصر إجرامية بكفر الشيخ

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وفاة ضابط لإصابته بجلطة أثناء استهداف عناصر إجرامية بكفر الشيخ وفاة ضابط لإصابته بجلطة أثناء استهداف عناصر إجرامية بكفر الشيخ
توفى الرائد عمرو سمير على محمد على، 33 سنة، من قوات أمن كفر الشيخ، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية عند شعوره بإعياء شديد أثناء استهداف بعض العناصر الإجرامية، وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام.

وانتقل اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، لمقر المستشفى العام، لمتابعة حالة الضابط الذى وافته المنية، وبالكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة إصابته بجلطة بالقلب أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية.

وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفى العام وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة وقررت دفن الجثمان وأقيمت له جنازة عسكرية بطنطا عقب أداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الجمعة والجثمان فى طريقه للقاهرة حيث مقر إقامة أسرته ليدفن فى مقابر العائلة.

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مصر 365