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مصرع شاب جيزاوى سقط من شرفة بمنتجع سياحى بالساحل الشمالى

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مصرع شاب جيزاوى سقط من شرفة بمنتجع سياحى بالساحل الشمالى مصرع شاب جيزاوى سقط من شرفة بمنتجع سياحى بالساحل الشمالى
لقي شاب من محافظة الجيزة مصرعه، إثر السقوط من شرفة إحدى البنايات بمنتجع جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالى.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بتلقى قسم شرطة العلمين بلاغاً من مستشفى العلمين المركزى بوصول محمد حسام ( 25 سنة ) مقيم بالجيزة، جثة هامدة ادعاء سقوط من علو بقرية جولف بورتو مارينا.

وبالانتقال والفحص أكد والد الضحية أنه أثناء قيام نجله بإحضار بعض الأشياء من شرفة المنزل اختل توازنه وسقط على الأرض ولم يتهم أحدل بالتسبب فى الوفاة.

تم التحفظ على الجثة بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التى أخطرت للتحقيق وتحرر المحضر اللازم إدارى العلمين.

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مصر 365