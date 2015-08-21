إصابة 4 أشخاص بينهم طبيب أسنان فى حادث انقلاب سيارة بسوهاج

شهد الطريق الزراعى السريع بناحية قرية شندويل دائرة مركز المراغة انقلاب سيارة بالترعة، مما نتج عنه إصابة 4 بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة المراغة، يفيد بانقلاب سيارة بترعة مجاورة للطريق السريع ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز المراغة والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون المباحث، أنه أثناء قيادة "محمد ع ن" 24 عاما ويقيم بندر المراغة السيارة رقم 16728 ملاكي سوهاج علي الطريق اختلت عجلة القيادة بيده، نتيجة التخطي الخاطئ، مما نتج عنه انقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة و"محمد إبراهيم إسماعيل" 18 عاما طالب، و"مصطفي محمد زايد" 25 عاما طبيب أسنان، و"علاء محمود عبد العاطي" 24 عاما طبيب أسنان، ويقيمون بذات الناحية بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج العام، وبسؤالهم أيدوا ما جاء بالفحص حدثت بعض التلفيات بالسيارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3613 إداري المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.