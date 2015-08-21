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مقتل إمام مسجد فى خصومة ثأرية بأبو تشت قبل ذهابه لإلقاء خطبة الجمعة

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مقتل إمام مسجد فى خصومة ثأرية بأبو تشت قبل ذهابه لإلقاء خطبة الجمعة مقتل إمام مسجد فى خصومة ثأرية بأبو تشت قبل ذهابه لإلقاء خطبة الجمعة
لقى إمام مسجد مصرعه إثر تلقيه طلقات نارية أودت بحياته فور وصوله المستشفى أثناء ذهابه لإلقاء خطبة الجمعة بقرية الحسينات التابعة لمركز أبو تشت على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتين.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا يفيد بمصرع أحمد محمد سلامة إمام مسجد بقرية الحسينات بأبو تشت إثر تلقيه عدة طلقات نارية، وأفادت التحريات الأولية أنه أثناء خروج المجنى عليه من منزله وذهابه لإلقاء خطبة الجمعة قام مجهولون بإمطاره بوابل من الرصاص على خلفية خصومة ثأرية وفروا هاربين.

ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الواقعة.

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مصر 365