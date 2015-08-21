محافظ قنا يتابع أعمال النظافة وتوصيلات الصرف الصحي بمنطقة المساكن والكنوز

قام السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بجولة ميدانية لمنطقتي المساكن والكنوز بمدينة قنا لمتابعة أعمال النظافة التي أطلقتها المحافظة لإزالة القمامة والمخلفات من المنطقتين، رافقه خلال الجولة اللواء هاني محمود حمدي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وطالب محافظ قنا أهالي منطقتي المساكن والكنوز بسرعة التوجه لمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي للبدء في تركيب وصلات الصرف الصحي الخاصة بكل عمارة سكنية، كما دعاهم إلى التعاون مع محافظة قنا في الحفاظ على نظافة الشوارع والحرص على عدم إلقاء القمامة إلا في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المنظر الجمالي للمنطقتين .

واصدر تعليماته بتوزيع صناديق القمامة الجديدة على المناطق السكنية مع ضرورة حفاظ الأهالي عليها والعمل علي زيادة الوعي البيئي بأهمية النظافة والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري مؤكدًا على إنه سيتم توقيع غرامات مالية رادعة على المخالفين ممن يلقون القمامة بالشارع بدلاً من وضعها في صناديق القمامة الخاصة بها .