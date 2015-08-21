فساتين قصيرة تظهر جرأة النجمات!

الفساتين القصيرة موجودة في الموضة منذ فترة طويلة، ولعلّ ذروتها كانت في آواخر الستينيّات وبداية السبعينيّات، حين بدأت ثورات التمرّد النسائيّة. ومنذ ذلك الوقت، وهي لا تفارق الموضة والنجمات ، وبخاصّة صاحبات القوام الممشوق، اللواتي يعشقن هذه الصيحة ويعتمدنها للكثير من مناسباتهنّ الرسمية، ويُظهرن من خلالها جانبهنّ الجريء والمتمرّد.

وفي الوطن العربي، حيث هناك دائماً رقابة عل خيارات النجمات وخاصة الجريئة منها، لكن على ما يبدو فإنّ هيفاء وهبي ومايا دياب وإليسا، لا مانع عندهنّ من ارتداء هذا النوع من الفساتين وإظهار جرأتهنّ. حيث اختارت إليسا، منذ فترة، فستاناً رائعاً من الدانتيل الأبيض من "إيلي صعب" Elie Saab، ومايا دياب تألقت على المسرح بفستان برّاق ملوّن مستوحى من الثمانينيّات. وقد رأينا هيفاء وهبي أكثر من مرّة تختار الفساتين القصيرة، ومنها هذا الفستان من Juicy Couture. أما النجمات العالميّات، فالفساتين القصيرة جزأً لا يتجزّأ من أناقتهنّ. وقد رأينا مؤخّراً عارضة الأزياء Cara Delevingne تتألق بفستان قصير فضّي من "سانت لوران" Saint Laurent، وشقيقتها Poppy وقد اختارت فستاناً رائعاً من "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana بطبعة الورود. كما النجمة الشقراء CharlizeTheronالتي اختارت فستاناً بألوان صيفيّة منعشة من "ديور" Dior. بينما Gigi Hadid بدت متألقة بفستان أبيض من Guess. والممثلة الشابّة Kristen Stewart التي اختارت فستاناً قصيراً أسود من "ديان فون فيرستنبورغ" Diane von Furstenberg لإطلالة عصريّة ناعمة.

ما رأيك بهذه الفساتين؟ وهل تعتقدين أنّ النجمات قد عبّرن فيها عن أناقة جذّابة ، أم عن جرأة مُفرطة؟ شاهدي الصور، وأخبرينا.

سيعجبك أيضاً: