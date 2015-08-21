أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«بسبب جشع الجزارين» حملة جديدة في الأقصر لمقاطعة اللحوم البلدية

Google+ Print
«بسبب جشع الجزارين» حملة جديدة في الأقصر لمقاطعة اللحوم البلدية «بسبب جشع الجزارين» حملة جديدة في الأقصر لمقاطعة اللحوم البلدية

أرشيفية جزارة

دشن أهالي بمحافظة الأقصر حملة شعبية جديدة لمقاطعة اللحوم البلدي لمواجهة جشع الجزارين بعد ارتفاع الكيلو في بعض المناطق لـ75 و80 جنيها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ الحملة فعليا ابتداءا من غدًا السبت.

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” بعدم شراء اللحوم البلدي الا بعد أن يعود سعر الكيلو لـ60 جنيها.

واتهم عدد من الأهالي جهات والصحة بالتقاعس عن محاسبة الجزارين الذين لا يلتزمون بالتسعيرة ولا بأختام السلخانة ويقومون بتزويرها، مطالبين الجهات المعنية بفرض التسعيرة الجبرية علي الجزارين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل