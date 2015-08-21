«بسبب جشع الجزارين» حملة جديدة في الأقصر لمقاطعة اللحوم البلدية

دشن أهالي بمحافظة الأقصر حملة شعبية جديدة لمقاطعة اللحوم البلدي لمواجهة جشع الجزارين بعد ارتفاع أسعار الكيلو في بعض المناطق لـ75 و80 جنيها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ الحملة فعليا ابتداءا من غدًا السبت.

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” بعدم شراء اللحوم البلدي الا بعد أن يعود سعر الكيلو لـ60 جنيها.

واتهم عدد من الأهالي جهات التموين والصحة بالتقاعس عن محاسبة الجزارين الذين لا يلتزمون بالتسعيرة ولا بأختام السلخانة ويقومون بتزويرها، مطالبين الجهات المعنية بفرض التسعيرة الجبرية علي الجزارين .