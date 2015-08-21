بالفيديو.. استمرار معاناة ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة لباريس

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع رحلة مصر للطيران المتجهة إلى باريس وعلى متنها 330 راكبا بسبب عطل فى إطارات الطائرات، الأمر الذى تسبب فى معاناة كبيرة لركاب الطائرة، حيث إنهم انتظروا على متن الطائرة من الساعة 9 ونصف صباحاً حتى أن تم إبلاغهم بوجود عطل الساعة 11 ونصف.

وتم إنزال الركاب من الطائرة بعد انتظارهم داخلها ساعتين، وحتى الآن تتواصل معاناة الركاب حيث لم يتم مغادرتهم البلاد حتى الآن، وهو ما يعنى انتظارهم بعد النزول من الطائرة 5 ساعات إضافية، على الرغم من أنهم وصولوا المطار فى تمام السابعة صباحاً لإنهاء إجراءات سفرهم، أى أن الركاب يعيشون معاناة الانتظار منذ حوالى 9 ساعات حتى الآن.

وقال أحد الركاب إنه كان من المفترض أن تمر الأمور بصورة عادية وأن يتصرف المسئولون، إلا أن مئات الركاب ظلوا لأكثر من ساعتين لا يتحدث معهم أحد على الإطلاق.

وأضاف أنه لم يخبرهم أحد بحقيقة ما يجرى أو الحل أو حتى متى سيغادرون فى طائرة أخرى، وسط بكاء وصراخ الأطفال ومنهم طفلة مريضة بالسكر. وسجلت كاميرا اليوم السابع ارتباك وصمت المسئولين، وعدم حل أزمة الركاب.

وقال راكب آخر: ”مفيش احترام للركاب، الناس دى خدعتنا ومعانا أطفال لم يناموا من امبارح.. انتظرنا لأكثر من 4 ساعات.. إحنا تعبنا وهنغير الشركة دى”.

فيما قالت سيدة: ”جوزى مريض، وعايزة حقى من مصر للطيران، حقنا هناخده بالقانون، أو يثبتوا إن فى عطل بمصر الطيران”. وقالت آخرى “إحنا قعدنا يوم كامل فى مصر الطيران، وكلنا ورانا التزامات، واليوم راح علينا”.

ومن جانبه، أوضح مصدر مسئول بالمطار أنه تم إنزال الركاب ونقلهم إلى أحد الفنادق القريبة من المطار، ومن المقرر عودة إقلاع الرحلة مرة أخرى الخامسة عصرًا.

بالفيديو..ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة لباريس:”هناخد حقنا بالقانون”

عطل بإطارات الطائرة سبب تأخر إقلاع رحلة مصر للطيران المتجهة إلى باريس