استجابة لـ"اليوم السابع".. حديقة الحيوان توفر مياه و"رز بلبن" للدب هانى

فى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" حول نقص المياه فى أحواض الدببة "هانى وعنتر ونيفين وسماح" ما يهددها بالنفوق، بحديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، قامت إدارة الحديقة بملء أحواض الدببة بالمياه وقدمت لها مثلجات الترطيب وأرز باللبن، تفاديا للأضرار الصحية مع ارتفاع الموجة الحارة.

ومن جانبه، قال الدكتور عصام البطاوى مدير عام حديقة حيوان الجيزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك متابعة مستمرة من قبل إدارة الحديقة على بيت الدببة، حيث يتم تغيير المياه باستمرار لتنقيتها، وما حدث اليوم من نقص فى مياه بيت الدببة كان نتيجة لسحب المياه وتغييرها.



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