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مقتل 3 تكفيريين وتدمير بؤر إرهابية فى حملة أمنية جنوب الشيخ زويد ورفح

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مقتل 3 تكفيريين وتدمير بؤر إرهابية فى حملة أمنية جنوب الشيخ زويد ورفح مقتل 3 تكفيريين وتدمير بؤر إرهابية فى حملة أمنية جنوب الشيخ زويد ورفح
أسفرت الحملة الأمنية التى شنتها قوات الأمن بجنوب الشيخ زويد ورفح عن مقتل 3 من التكفيريين، وإلقاء القبض على 8 من المشتبه فيهم، وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، بالإضافة إلى ضبط 26 دراجة بخارية.

وقالت مصادر أمنية- فى تصريحات اليوم "الجمعة"- إن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، حيث تمت مداهمة البؤر وأماكن تجمع العناصر الإرهابية، وأسفرت عن مقتل 3 تكفيريين وإلقاء القبض على 8 أشخاص من المشتبه فيهم وجار فحصهم وبحث مدى تورطهم فى الأحداث.

وأضافت المصادر أن الحملة أسفرت أيضًا عن حرق وتدمير عدد من البؤر التى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، وضبط 26 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية.
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