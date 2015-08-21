استطلاع لـ"بصيرة": 9.2 مليون طفل يعيشون تحت خط الفقر أغلبهم فى الصعيد

قال المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، إن 9.2 مليون طفل فى الفئة العمرية أقل من 17 عامًا يعيشون تحت خط الفقر فى مصر عام 2013، مضيفًا أنه وفقًا لموجز الإحصاء الصادر من الجهاز المركزى للإحصاء، فإن أكثر من نصف الأطفال الفقراء يعيشون فى ريف الوجه القبلى.

وأضاف "بصيرة"، فى تقريره اليومى "رقم فى حياتنا"، أن نسبة عمالة الأطفال فى الفئة العمرية "15-17" عامًا بلغت 14%، مشيرًا إلى أن معدل وفيات الأطفال الرضع بلغ 22 حالة وفاة لكل ألف مولود فى عام 2014، مقارنة بـ25 حالة وفاة لكل ألف مولود فى عام 2008.