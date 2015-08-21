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لو عاوز تخس.. الشوفان أقصر الطرق لخسارة الوزن الزائد

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لو عاوز تخس.. الشوفان أقصر الطرق لخسارة الوزن الزائد لو عاوز تخس.. الشوفان أقصر الطرق لخسارة الوزن الزائد
استبدال الطعام الدسم مرتفع السعرات الحرارية، بأنواع الطعام الصحية منخفضة السعرات، يعد من أهم القواعد الأساسية فى خسارة الوزن الزائد، الأمر لا يتعلق فقط بنسبة السعرات التى يحتويها الطعام، بل بكفاءته وقدرته على تنشيط عملية الأيض وحرق دهون الجسم.

هذا ما يؤكده أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، موضحا أن تناول أنواع معينة من الطعام قد يعد عاملا مساعدا هاما فى عملية خسارة الوزن، ومن تلك الانواع على سبيل المثال الشوفان.

وتبعا لرأى خالد فأهم الفوائد التى يمكن الحصول عليها من تناول الشوفان هى:

- يساعد بصورة فعالة على تنظيم عملية الأيض وحرق دهون الجسم.
>- يمنح شعورا قويا بالشبع يستمر لساعات طويلة، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.
>- يقلل نوبات التوتر التى قد يعانى منها بعض متبعى الأنظمة الغذائية المنحفة، نتيجة لشعورهم بالحرمان، وذلك كونه يحتوى على مواد فعالة فى تنشيط هرمون السعادة.

وينصح خالد بتناول الشوفان فى وجبة الإفطار، ويمكن إضافة كوب من اللبن منزوع الدسم إلى فنجان واحد من الشوفان، وهو ما يكفى للحصول على جميع فوائدة على مدار اليوم.
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