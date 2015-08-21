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"صحافة المواطن".. أعمدة الإنارة بـ"الإسكندرية" مضاءة فى "عز الضهر"

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد القراء استغاثة من استمرار إضاءة أعمدة الإنارة فى ساعات النهار بمنطقة أبو قير بـ"الإسكندرية".

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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