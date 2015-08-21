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وصول أولى رحلات الطيران الليبى إلى تونس بعد إعادة فتح المجال الجوى

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وصول أولى رحلات الطيران الليبى إلى تونس بعد إعادة فتح المجال الجوى وصول أولى رحلات الطيران الليبى إلى تونس بعد إعادة فتح المجال الجوى
وصلت اليوم الجمعة أولى رحلات الطيران الليبية إلى تونس ، قادمة من مطار معيتيقة الليبى باتجاه مطار تونس قرطاج الدولى فى الرحلة الأولى من نوعها.

ويأتى ذلك بعد إعلان وزارة النقل التونسية عن إعادة فتح المجال الجوى الوطنى أمام شركات الطيران الليبية لتشغيل رحلات جوية تجارية انطلاقا من جميع المطارات الليبية دون استثناء فى اتجاه كل المطارات التونسية. وفى المقابل، لم تستأنف تونس رحلاتها الجوية فى اتجاه المطارات الليبية وذلك لأسباب أمنية.

ومن المتوقع أن يشهد مطار "تونس قرطاج" الدولى زيادة فى عدد الرحلات الجوية القادمة من ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة مع تعدد الشركات التى ستؤمن الرحلات بين طرابلس وتونس، وقررت تونس غلق مجالها الجوى أمام الطيران المدنى الليبى فى مارس الماضى لأسباب أمنية.

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