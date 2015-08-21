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"الجهاد الإسلامى": اتهامات إسرائيل بإطلاق صواريخ من سوريا "باطلة "

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"الجهاد الإسلامى": اتهامات إسرائيل بإطلاق صواريخ من سوريا "باطلة " "الجهاد الإسلامى": اتهامات إسرائيل بإطلاق صواريخ من سوريا "باطلة "
نفى عضو المكتب السياسى لحركة "الجهاد الإسلامى فى فلسطين" محمد الهندى اليوم الجمعة اتهامات الاحتلال الإسرائيلى للحركة بالوقوف وراء إطلاق أربعة صواريخ من الجولان السورى أمس على الجليل الأعلى (شمال إسرائيل) ، مؤكدا أن هذه الاتهامات "باطلة وهدفها خلط الأوراق".

وقال الهندى ، خلال مؤتمر صحفى عقد بعد صلاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة تضامنا مع الأسير محمد علان "إن الأخبار التى تتحدث عن استهداف الاحتلال سيارة فى سوريا تقل خمسة نشطاء تتهمهم بأنهم من الجهاد لم تتضح لدى الحركة".

وتابع "إذا ثبت صحة هذه الأخبار (الاستهداف الإسرائيلى لنشطاء الجهاد) ؛ فإن الحركة تعرف كيف تدافع عن أبنائها، وأضاف الهندى أن "الحركة نفت أن يكون لها أى علاقة بإطلاق الصواريخ على الجليل الأعلى ، وأنها تقاوم على أرض فلسطين وفى فلسطين ؛ وبالتالى الاتهامات الإسرائيلية باطلة يقصد بها خلط الأوراق".

وتتهم إسرائيل ، حركة الجهاد الاسلامى بالمسئولية المباشرة على إطلاق أربعة صواريخ أمس على منطقة الجليل الأعلى والجزء الذى تحتله من هضبة الجولان السورية.

وأعلن جيش الاحتلال - قبل ظهر اليوم الجمعة - عن استهداف خمسة نشطاء فى حركة الجهاد الإسلامى بقصف طيرانه لسيارة مدنية كانت تقلهم بالقرب من مدينة القنيطرة فى عمق الجولان السورى بزعم مسئوليتهم عن إطلاق الصواريخ ؛ مما أسفر عن مقتل أربعة منهم فيما لا يزال مصير الخامس مجهولا ، بحسب الرواية الإسرائيلية.

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مصر 365