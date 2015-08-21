الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تندد بالعدوان الإسرائيلى على سوريا

نددت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بالعدوان الإسرائيلى على سوريا ، والذى استهدف مساء أمس وصباح اليوم الجمعة، مواقع عسكرية ومدنية وأدى إلى مصرع خمسة أشخاص.

واعتبرت الجبهة (يسار فلسطيني) ، فى بيان صحفى اليوم ، أن "هذا العدوان حلقة جديدة من حلقات العدوان المتواصل الذى يستهدف سوريا ، وهو أحد التعبيرات الملموسة لتدخل الاحتلال الصهيونى المباشر فى الأزمة السورية وتغذيته ودعمه لقوى الإرهاب التى تسعى لتفتيت سوريا".

وأعربت عن ثقتها بقدرة الجيش العربى السورى والمقاومة على الرد على هذا العدوان وردعه كما فى المرات السابقة، ودعت الجبهة "جامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها فى الدفاع عن سوريا ، والمبادرة لإعادة النظر فى تعليق عضويتها فى الجامعة، دفاعا عن سوريا وحفاظا عليها كدولة وشعب ودور" (بحسب البيان).

كما دعت الشعب السورى "إلى استيعاب دروس التجربة بكل مآسيها وآلامها، والتوحد فى الأهداف التى تسعى لإنهاء الأزمة، والعمل على الوصول لحل سياسى يخرج سوريا من هذه الأزمة ويحصنها ويعيد دورها ويحافظ على استقرارها".

وكان الجيش الإسرائيلى نفذ - الليلة الماضية - غارات جوية وقصفا بالمدفعية على مواقع للجيش السورى فى هضبة الجولان، ردا على إطلاق أربعة صواريخ من الأراضى السورية وسقوطها فى منطقة "الجليل الأعلى" (شمال إسرائيل) وفى الشطر المحتل من الهضبة السورية.

كما أعلن الجيش الاسرائيلى - قبل ظهر اليوم الجمعة - عن استهداف خمسة نشطاء فى حركة الجهاد الإسلامى بقصف طيرانه لسيارة مدنية كانت تقلهم بالقرب من مدينة القنيطرة فى عمق الجولان السورى بزعم مسئوليتهم عن إطلاق الصواريخ ؛ مما أسفر عن مقتل أربعة منهم فيما لا يزال مصير الخامس مجهولا ، بحسب الرواية الإسرائيلية.