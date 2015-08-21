الألمانية: الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أباتشى سعودية على الحدود اليمنية

أكد القيادى لدى جماعة أنصار الله الحوثية على القحوم، اليوم الجمعة، أن مسلحى جماعة الحوثى تمكنوا من إسقاط طائرة حربية سعودية على الحدود اليمنية السعودية

وقال القحوم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مسلحى جماعة الحوثى أطلقوا صاروخ "أرض جو" على طائرة أباتشى سعودية فى الخوبة، التابعة لمنطقة جيزان السعودية، ما أدى إلى سقوطها.

ولم تصدر وزارة الدفاع السعودية أى تعليق بهذا الشأن حتى لحظة كتابة الخبر.

وفى سياق متصل، شن طيران التحالف العربى، اليوم الجمعة، عدة غارات جوية على مواقع الحوثيين فى محافظة صعدة، شمالى اليمن.

وقال سكان محليون لـ (د.ب.أ) أن طيران التحالف شن أربع غارات جوية على مواقع الحوثيين فى مدينة صعدة، فيما لا يزال الطيران يحلق فى أجواء المدينة.

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