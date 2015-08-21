تونس تعلن نجاحها فى صناعة أول باخرة عسكرية

أعلنت المؤسسة العسكرية التونسية، اليوم الجمعة، عن نجاحها فى صناعة أول باخرة عسكرية أطلق عليها اسم "الاستقلال".

وأكد وزير الدفاع التونسى فرحات الحرشانى - فى بيان صحفى اليوم - أن هذه الباخرة من صنع تونسى نتج عن التعاون بين ضباط ومهندسين فى الجيش والقطاع الخاص.

وأضاف أن هذه التجربة ستفتح الباب أمام تطوير التصنيع العسكرى وتوفير فرص جديدة للتشغيل.. داعيًا إلى ضرورة العمل على إيجاد إطار قانونى يسمح بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الحرشانى إلى أن وزارة الدفاع الوطنى بصدد وضع استراتيجية متكاملة لتطوير التصنيع العسكرى والبحث العلمى، بهدف تطوير القدرات العسكرية التونسية.

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