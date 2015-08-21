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بالصور.. الدببة "هانى وعنتر ونيفين وسماح" مهددة بالنفوق لنقص مياه الأحواض

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كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن الدببة الـ5 "هانى وعنتر ونيفين وسماح وعبلة" بحديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، مهددة بالنفوق لعدم صيانة مبردات التكييف ونقص المياه بأحواض بيت الدببة للترطيب عليها.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى عدم تفادى الأضرار الصحية لها من الموجة الحارة، خاصة أنها تعيش فى درجات حرارة معتدلة فى موطنها الأصلى، وخاصة بعد وفاة إنسان الغاب "بنجو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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