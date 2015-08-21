ساندرا بولوك تدخل علاقة غرامية جديدة

كشفت مصادر صحفية أن النجمة العالمية Sandra Bullock دخلت في علاقة عاطفية جديدة مع شاب من خارج الوسط الفني.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة Hollywood Reporter الأمريكية، فإن Bullock البالغة من العمر 51 عاماً، والتي إرتبطت سابقاً بالممثل Chris Evans، تواعد رجلاً جذاباً ويبدو أنه أصغر منها سناً.

وذكرت صحيفة US Weekly ان Sandra حضرت زفاف النجمة Jennifer Aniston السري برفقة حبيبها الجديد،وعرفت الحضور عليه على انه خطيبها المستقبلي.

ومن جهتها أكدت Bullock انها سعيدة جداً مع حبيبها الجديد، ومن المتوقع أن تأخذ علاقتهما منحى جدياً خلال الفترة القليلة المقبلة.

يشار إلى أن Sandra Bullock لديها طفل يدعى Louis، وهو ليس إبنها البيولوحي بل تبنته مع زوجها السابق عام 2010.