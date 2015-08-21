معين شريف يتذكر بداياته في مهرجانات إهمج

افتتح الفنان معين شريف الليلة الأولى من الدورة الخامسة لمهرجانات إهمج حيث نقل الحفل مباشرة عبر محطة otv. قبل الحفل بساعتين، وصل معين حيث أجرى "بروفة" قصيرة. ثم انتقل إلى الكواليس الخاصة له ليأخذ قسطاً من الراحة.

كانت الفنانة إليانا عواد التي شاركته الحفل تتنظر في الكواليس لحين موعد بدء حفلها. قال لها معين شريف:" لقد سمعت صوتك في "البروفات" ما شاء الله على صوتك".

ودارت دردشة فنية بينه وبين إليانا تحدثا فيها عن الحالة الصحية لعمها الفنان فؤاد عواد أستاذ الصوت الذي يدرب الفنانين في بدايتهم الفنية. ثم تحدث معها عن مرحلة برنامج "ليالي لبنان" عندما اشترك فيه كأصغر هاو. وكانت الفنانة نجوى كرم من المشاركين معه. وكانت تكبره بثماني سنوات.

ثم فتح معين هاتفه على موقع "اليوتيوب" ليعود بالذاكرة إلى تلك المرحلة ويسمعها صوته وهو في عمر الحادية عشرة. وأثناء استراحته دخل عليه شاب من المعجبين به. وقدم له لوحة مرسومة بخط اليد قائلاً له:" لقد رسمتك لأنني من المعجبين جداً بصوتك وحضورك". بعد ذلك اعتذر معين ليأخذ قسطاً من الراحة قبل بدء حفله.

افتتحت إليانا عواد الحفل عند العاشرة الحفل فقدمت مجموعة من الأغنيات المنوعة للعديد من المطربين. وقد كان تجاوب الجمهور معها تجاوباً ملحوظاً لجمال صوتها ولحسن اختيارها لمجموعة غنائية يرددها الجمهور بكل سهولة.

الفنان معين شريف وقبل صعوده إلى المسرح قدمته فرقة الدبكة من التراث البعلبكي في رقصة ترحيب به على المسرح. ومن ثم اعتلى معين المسرح وسط تصفيق حار من الجمهور الغفير بالقرب من المسرح ومن كافة جوانبه. وجّه معين تحية للجيش اللبناني. وقدم مجموعة أغنيات منوّعة له وللسيدة فيروز وللمطرب وديع الصافي.

استطاع معين أن يلهب الجمهور حماساً الذي شكّل حلقات رقص ودبكة على المدرج وهو يردد الأغاني خلفه. فوصل صدى صوت معين عالياً ممزوجاً بإحساس غنائي مرهف دفع بالجمهور إلى حالة من الإنسجام العالي.