هل ستواجه كايتلين جينر تهمة القتل؟

عادت القضية المتعلّقة بحادث السير المروّع الذي تسبّبت به النجمة Caitlyn Jenner في الـ7 من شباط/فبراير الماضي، وأدّى إلى مقتل امرأة في الـ69 من عمرها وجرح آخرين، إلى الواجهة من جديد.

وسيعرض المحقّق Richard Curry من مكتب تحقيقات لوس أنجلوس على مكتب المدّعي العام الأسبوع المقبل فتح قضية القيادة بسرعة زائدة، التي تسببت فيها Caitlyn بمقتل Kimberly Howe.

ومن المتوقع أن يتقدّم مكتب التحقيقات بأدلة من شأنها أن تعيد النظر في القضية.

وعلى ضوء ذلك، سيصدر القرار النهائي بشأن اعتبار الحادث من نوع "القتل غير المتعمّد" لتتخذ الإجراءات المناسبة من قبل المدّعي العام.

يذكر أن حادث السير حصل قبل أن تعلن Caitlyn Jenner تحوّلها الجنسيّ.

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