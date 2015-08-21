جينفر لورانس تتصدر قائمة الممثلات الأعلى أجراً لعام 2015

تصدّرت الممثلة الأمريكية Jennifer Lawrence قائمة الممثلات الأعلى أجراً لعام 2015، بحسب القائمة التي نشرتها مجلة "فوربس".

واستطاعت النجمة البالغة من العمر 25 عاماً تصدّر القائمة، بعد أن جنت 52 مليون دولار في غضون الـ12 شهراً الماضية.

وكانت المرتبة الثانية من نصيب الممثلة Scarlett Johansson بمبلغ 35.5 مليون دولار، فيما حلّت في المركز الثالث الممثلة Melissa McCarthy بـ 23 مليون دولار.

وكانت المفاجأة في المركز الرابع، إذ حلّت فيه، لأوّل مرة، ممثلة صينية، بعد أن تمكّنت Bingbing Fan من جني 21 مليون دولار في عام واحد فقط.

أمّا المركز الخامس فكان من نصيب الممثلة التي تزوجت حديثاً، Jennifer Aniston، بعد أن حققت دخلاً وصل إلى 16 مليون دولار في هذا العام.

وهذه لائحة بأسماء الممثلات الأعلى ربحاً لعام 2015:

1- Jennifer Lawrence محققة 52 مليون دولار

2- Scarlett Johansson محققة 35 مليون دولار

3- Melissa McCarthy محققة 23 مليون دولار

4- Bingbing Fan محققة 21 مليون دولار

5- Jennifer Aniston محققة 16 مليون دولار

6- Julia Roberts محققة 16 مليون دولار

7- Angelina Jolie محققة 15 مليون دولار

8- Reese Witherspoon محققة 15 مليون دولار

9 - Anne Hathaway محققة 12 مليون دولار

10- Kristen Stewart محققة 12 مليون دولار

11- Cameron Diaz محققة 11 مليون دولار

12- Gwyneth Paltrow محققة 9 ملايين دولار

13- Meryl Streep محققة 8 ملايين دولار

14- Amanda Seyfried محققة 8 ملايين دولار

15 - Sandra Bullock محققة 8 ملايين دولار

16 - Emma Stone محققة 6.5 ملايين دولار

17 - Mila Kunis محققة 6.5 ملايين دولار

18- Natalie Portmana محققة 6 ملايين دولار

هؤلاء هم الفائزون بجوائز Teen Choice Awards