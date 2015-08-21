مدير أمن الفيوم يعتمد الحركة الداخلية لضباط الشرطة

اعتمد اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، الحركة الداخلية لضباط الشرطة.

شملت الحركة: المقدم أحمد صاوي رئيس مباحث الأموال العامة، المقدم أسامة أبو طالب رئيس مباحث المخدرات، المقدم محمد ثابت رئيس مباحث المرور، المقدم هانى تعيلب رئيس مباحث فرق الأمن، الرائد محمد شريف تعليب رئيس مباحث الترحيلات، الرائد محمد خضر رئيس مباحث مركز سنورس، الرائد وائل عبد الحي رئيس مباحث البندر، الرائد محمود عشري رئيس مباحث المركز، الرائد أحمد جنيدى رئيس مباخث مركز طامية، الرائد محمود عبد الحميد رئيس مباحث إبشواى، الرائد عبد التواب جابر رئيس مباحث أطسا، معاون مباحث المرور النقيب عاطف رشدي.