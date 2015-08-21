احذرى.. تنظيف المنزل بالكلور يعرض أسرتك للإصابة بالأمراض الصدرية

تنظيف المنزل من أهم الأمور التى تشغل بال ربات البيوت، وفى سبيل الحصول على منزل نظيف قد تستعين بعض منهن بوسائل خاطئة وضارة بصحة أسرتها فى عملية تنظيف المنزل.

يوضح أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بطب عين شمس الدكتور عادل خطاب، أن استنشاق غاز الكلور يؤدى للإصابة بالعديد من الأمراض الصدرية والتنفسية، والتى تعد من أخطر الأمراض تهديدا لسلامة الإنسان.

ويؤكد عادل أن الكلور المستخدم فى تنظيف المنزل، يندرج ضمن قائمة المواد الخطرة والسامة والتى يفضل تجنب التعرض لها بكثرة أو بتركيز عال، وعلى القائمين بالتنظيف بواسطتها الحرص على تهوية المنازل جيدا للتخلص من المادة الطيارة بداخل الكلور بصورة كاملة، وينصح بضرورة تخفيفه لدرجات كبيرة بالماء قبل الاستخدام.

الأمراض الناتجة عن استنشاق الكلور المركز

>يوضح عادل أن التعرض لاستنشاق غاز الكلور المركز، يؤدى للإصابة بالعديد من الأمراض التنفسية أهمها تهيج الجهاز التنفسى والرئتين والأغشية المخاطية المحيطة بها، وهو ما ينتج عنه نوبات من الاختناق وضيق التنفس ونقص الأكسجين.

وبشكل خاص يشدد عادل على تجنب استنشاق الأطفال لغاز الكلور، فذلك يؤدى إلى إصابتهم بمشاكل وأمراض مزمنة فى الجهاز التنفسى والرئتين، وخاصة فى حالة تكرار التعرض لاستنشاق هذا الغاز لفترات طويلة.

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