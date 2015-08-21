لو بتنسى كتير.. كل بصل وباذنجان واعرف 7 نصائح لحل مشكلتك

يعانى الكثيرون من الضغوط النفسية بسبب العمل أو ظروف الحياة، وهذه الضغوط قد تكون من أهم الأسباب التى تجعل الشخص كثير النسيان.

ومن المتعارف عليه أن لكل داء دواء، والنسيان إذا لم يكن يرتبط بمرض عضوى أو نفسى يمكن علاجه بالطعام، وببعض الإرشادات التى ينصح باتباعها للتمتع بذاكرة قوية، وهذا ما أكده الدكتور محمد على أخصائى الطب النفسى.

ويقدم أخصائى الطب النفسى، بعض الأطعمة الهامة التى ينصح بتناولها للأشخاص الذين يتعرضون للنسيان بشكل متكرر، ومنها:

>1- البصل عرف قديما أنه يعالج النسيان، ولذلك يمكنك تناوله أثناء وجبة الإفطار للحفاظ على صحتك.

>2- الشاى الأخضر يساعد على التخلص من الوزن الزائد وأيضا ينشط خلايا المخ، مما يتسبب فى تنشيط قدراتك، ويقلل من مشكلتك مع النسيان ويحد من تعرضك للشيخوخة.

>3- الباذنجان، يحتوى على نسبة عالية من الحديد ومضادات الأكسدة مما يساعد على علاج مشكلة النسيان وتقوية خلايا المخ.

>4- الشوكولاتة الداكنة، تحافظ على تجديد خلايا المخ وتنشيط قدراته مما يتسبب فى علاج هذه النسيان.

>5- التوت يطلق عليه فاكهة المقاومة للعمر، ينشط المخ ويقويه.

>6- الأسماك، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من أوميجا3.

>7- المكسرات تنشط المخ وتحارب النسيان، وذلك نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والأوميجا3.