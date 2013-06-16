مؤتمر للأحزاب الإسلامية.. و«الإخوان» تُحصّن «الإرشاد»

لجان التنظيم تدعو لإغلاق الصحف والقنوات.. و«الجماعة الإسلامية» تحاصر «الإنتاج الإعلامى»

كتب : محررو «الوطن» تصوير : محمود صبري منذ 27 دقيقة

عقدت الأحزاب الإسلامية، مساء أمس -والجريدة ماثلة للطبع- فى القاعة المغطاة باستاد القاهرة، ضمن فعاليات المؤتمر الشعبى لدعم سوريا، وسط الدعوات المتصاعدة للتظاهر فى 30 يونيو، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقرر مكتب الإرشاد تنظيم «كتائب إيمانية» الخميس المقبل، قبل ساعات من مليونية 21 يونيو أمام مسجد رابعة العدوية. وواصل مكتب الإرشاد استعداداته لمظاهرات 30 يونيو، بتحصين البوابة الأمامية لمقره بالمقطم، وقال وليد خطاب، عضو اللجنة الإعلامية للإخوان: سننظم كتائب إيمانية من أجل تحفيز إخواننا، وتشتمل على صوم وإفطار، ودروس ودعاء حتى شروق الجمعة.

وقال عمار مطاوع، أحد الكوادر الشبابية للإخوان: نتمنى أن يكون هناك حكمة من قِبل قيادات مكتب الإرشاد، بحيث لا تحدث إراقة لدمائنا.

وكشف تنظيم الجهاد الإسلامى عن عودة عدد كبير من عناصر تنظيماته فى سوريا إلى مصر، قبل 30 يونيو الجارى، حسب محمد أبوسمرة، أمين عام الحزب الإسلامى. وكشفت مصادر مقربة من الجماعة الإسلامية عن بدء لقاءات بين أعضائها فى المنيا وفى محافظات أخرى وقيادات إخوانية، لبحث خطة مواجهة مظاهرات 30 يونيو، التى تتضمن محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى وبعض مقار الصحف، واحتلال ميادين القاهرة. من جهة أخرى، نشرت اللجان الإلكترونية لتنظيم الإخوان ما سمته «مطالب الثوار فى مظاهرات 21 يونيو الجارى» وتتضمن إغلاق قنوات فضائية وصحف وتحويل رؤسائها للنيابة العامة بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم والعنف.