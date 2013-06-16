أخبار عاجلة

في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

مؤتمر للأحزاب الإسلامية.. و«الإخوان» تُحصّن «الإرشاد»

Google+ Print
مؤتمر للأحزاب الإسلامية.. و«الإخوان» تُحصّن «الإرشاد» مؤتمر للأحزاب الإسلامية.. و«الإخوان» تُحصّن «الإرشاد»
لجان التنظيم تدعو لإغلاق الصحف والقنوات.. و«الجماعة الإسلامية» تحاصر «الإنتاج الإعلامى»

كتب : محررو «الوطن» تصوير : محمود صبري منذ 27 دقيقة

عقدت الأحزاب الإسلامية، مساء أمس -والجريدة ماثلة للطبع- فى القاعة المغطاة باستاد القاهرة، ضمن فعاليات المؤتمر الشعبى لدعم سوريا، وسط الدعوات المتصاعدة للتظاهر فى 30 يونيو، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقرر مكتب الإرشاد تنظيم «كتائب إيمانية» الخميس المقبل، قبل ساعات من مليونية 21 يونيو أمام مسجد رابعة العدوية. وواصل مكتب الإرشاد استعداداته لمظاهرات 30 يونيو، بتحصين البوابة الأمامية لمقره بالمقطم، وقال وليد خطاب، عضو اللجنة الإعلامية للإخوان: سننظم كتائب إيمانية من أجل تحفيز إخواننا، وتشتمل على صوم وإفطار، ودروس ودعاء حتى شروق الجمعة.

وقال عمار مطاوع، أحد الكوادر الشبابية للإخوان: نتمنى أن يكون هناك حكمة من قِبل قيادات مكتب الإرشاد، بحيث لا تحدث إراقة لدمائنا.

وكشف تنظيم الجهاد الإسلامى عن عودة عدد كبير من عناصر تنظيماته فى سوريا إلى ، قبل 30 يونيو الجارى، حسب محمد أبوسمرة، أمين عام الحزب الإسلامى. وكشفت مصادر مقربة من الجماعة الإسلامية عن بدء لقاءات بين أعضائها فى المنيا وفى محافظات أخرى وقيادات إخوانية، لبحث خطة مواجهة مظاهرات 30 يونيو، التى تتضمن محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى وبعض مقار الصحف، واحتلال ميادين القاهرة. من جهة أخرى، نشرت اللجان الإلكترونية لتنظيم الإخوان ما سمته «مطالب الثوار فى مظاهرات 21 يونيو الجارى» وتتضمن إغلاق قنوات فضائية وصحف وتحويل رؤسائها للنيابة العامة بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم والعنف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا