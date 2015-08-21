لو مريضة صدفية.. انتبهى العلاج الدوائى يسبب تشوه الأجنة

يعانى الكثيرون من مرض الصدفية، ونجد أن الأشخاص الذين يلجئون للعلاج بالأدوية يتأثرون بطريقة سلبية، وذلك بسبب مضاعفات هذه الأدوية وآثارها الجانبية.

وفى هذا السياق يشير الدكتور محمد المنيسى استشارى الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، أن هناك مادة تسمى "ميثوتريكسا" موجودة فى بعض أدوية علاج الصدفية تسبب الإصابة بالتهاب الكبد، ولابد من إجراء الفحوصات اللازمة الخاصة بالكبد عن طريق أخذ عينة كبدية وتحليلها ومعرفة إذا كان هذا الشخص يستطيع تحمل هذا العلاج أم لا.

وأيضا يؤكد استشارى الجهاز الهضمى، أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة والمصابون بالسكر والذين يتناولون الكحوليات، لأبد من أخذ رأى الطبيب الخاص بالكبد قبل فى هذا العلاج.

ويؤكد د. محمد، أن هناك علاجا آخر يحتوى على مادة الريتونيوت والتى تعتبر من مشتقات فيتامين " أ "، فهذه المادة تعد أقل الخطورة من المادة السابقة، ويتم الأخذ فى عين الاعتبار أن الأشخاص الذين سيتناولون هذه المادة يجب أن يباشرون عن طريق التحاليل أنزيمات الكبد ووظائفه.

وأخير ينصح استشارى الجهاز الهضمى، السيدات اللاتى يرغبن فى الحمل بتجنب هذه الفكرة لمدة لا تقل عن الثلاث سنوات بعد توقف العلاج، لأن هذا العلاج يتسبب تشوه الجنين.