صلاح في قائمة روما استعدادا لانطلاقة الدوري

دخل النجم المصري محمد صلاح قائمة مكونة من 23 لاعب اختارها مدرب روما، رودي جارسيا، من أجل مواجهة فيرونا السبت في افتتاح مباريات الدوري الإيطالي للموسم الجديد.

وشهدت القائمة أيضا دخول المهاجم البوسني إدين دجيكو إلى جانب آخر الوافدين اللاعب نوربرت جيومبر.

ولم تشهد القائمة دخول اللاعب الإنجليزي المخضرم آشلي كول الذي سبق وأعلن نادي روما أنه سيفسخ تعاقده معه قبل موسم كامل من انتهاء التعاقد.

ويحل روما ضيفا على فيرونا في ملعب بينتيجودي بأول مباراة في الدوري الإيطالي للموسم الجديد.

وضمت القائمة الأسماء التالية: لوبونت - ناينجولان - كاستان - دجيكو - توتي - صلاح - ياجو - بيانيتش - دي روسي - إيباربو - كيتا - لياييتش - جيومبر - فلورينزي - تشيزني - دي سانتيس - جيرفينيو - باريديس - توروسيديس - مانولاس - أوشان - أنوسيتش - ديكومبو.