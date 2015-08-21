أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

زيدان: حان وقت العودة.. كرة القدم هي حياتي

Google+ Print
زيدان: حان وقت العودة.. كرة القدم هي حياتي زيدان: حان وقت العودة.. كرة القدم هي حياتي

أعلن النجم المصري محمد زيدان عودته للعب كرة القدم كلاعب محترف في وقت قريب.

ونشر اللاعب عبر صفحته الرسمية بـ(إنستجرام) صورته أثناء الاحتفال بأحد الأهداف التي سجلها مع قائلا معها:"لقد حان وقت العودة، وسيكون الأمر رسميا عما قريب. كرة القدم هي حياتي".

ولم يمارس زيدان كرة القدم بشكل محترف منذ أن أنهى تعاقده مع نادي بني ياس الإماراتي في يوليو 2013.

ويبلغ زيدان من العمر 33 عاما وسبق له خوض 41 مباراة دولية بقميص الفراعنة سجل خلالها 10 أهداف.

ولعب النجم المولود في مدينة بورسعيد لعدة أندية أبرزها بروسيا دورتموند الألماني الذي توج معه بالدوري عامي 2011 و2012.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب