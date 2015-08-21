زيدان: حان وقت العودة.. كرة القدم هي حياتي

أعلن النجم المصري محمد زيدان عودته للعب كرة القدم كلاعب محترف في وقت قريب.

ونشر اللاعب عبر صفحته الرسمية بـ(إنستجرام) صورته أثناء الاحتفال بأحد الأهداف التي سجلها مع المنتخب قائلا معها:"لقد حان وقت العودة، وسيكون الأمر رسميا عما قريب. كرة القدم هي حياتي".

ولم يمارس زيدان كرة القدم بشكل محترف منذ أن أنهى تعاقده مع نادي بني ياس الإماراتي في يوليو 2013.

ويبلغ زيدان من العمر 33 عاما وسبق له خوض 41 مباراة دولية بقميص الفراعنة سجل خلالها 10 أهداف.

ولعب النجم المولود في مدينة بورسعيد لعدة أندية أبرزها بروسيا دورتموند الألماني الذي توج معه بالدوري عامي 2011 و2012.