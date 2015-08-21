ميدو يكشف لـ في الجول: معسكر الإسماعيلي بين المغرب و هولندا

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الإسماعيلي إن معسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل سيكون إما في هولندا أو المغرب.

الإسماعيلي نجح في الحصول على المركز الثاني في دورة شمال إفريقيا الودية ويستعد لخوض معسكر تدريبي استعدادا لبداية الموسم الجديد.

وقال أحمد حسام ميدو لـ في الجول: "معسكر الإسماعيلي سيكون في المغرب أو هولندا".

وأضاف "المغرب ستوفر لنا ملاعب جيدة جدا إلى جانب فرصة للعب 4 مباريات قوية خلال المعسكر".

وعن هولندا قال ميدو لـFilGoal.com "وصل لنا عرض من هولندا لاستضافة المعسكر. وسننتظر ونفاضل بين العرضين قبل الاستقرار على مكان المعسكر".

وأنهى الإسماعيلي مسابقة الدوري المصري في المركز السادس كما خرج من مسابقة كأس مصر من ربع النهائي بعد الخسارة أمام سموحة.