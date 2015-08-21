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اليوم.. أولى فعاليات حملة "لا للأحزاب الدينية" بالإسكندرية

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اليوم.. أولى فعاليات حملة "لا للأحزاب الدينية" بالإسكندرية اليوم.. أولى فعاليات حملة "لا للأحزاب الدينية" بالإسكندرية
تبدأ اليوم أولى فعاليات حملة "لا للأحزاب الدينية" بالإسكندرية، حيث معقل السلفيين وقيادات حزب النور، وذلك لتوعية المواطنين بعدم اختيار حزب النور فى انتخابات البرلمان القادمة لمنع خلط السياسة بالدين.

وقال محمد عطية منسق الحملة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الحملة تبدأ اليوم أولى فعالياتها بمنطقة السيوف لتوعية المواطنين بعدم اختيار الأحزاب الدينية فى البرلمان مشيرًا إلى أنه تم إلغاء الوقفة التى كان من المقرر تنظيمها بمنطقة القائد إبراهيم بعد صلاة الجمعة بسبب التصاريح الأمنية.

يذكر أن حملة "لا للأحزاب الدينية" واجهت عنفاً شديداً من حزب النور منذ إعلانها بسبب مواجهة الأحزاب الدينية فى دخول البرلمان واختلاط السياسة بالدين.

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