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"حقوق الإسكندرية" مد فترة التظلمات 24 ساعة إضافية للراسبين

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"حقوق الإسكندرية" مد فترة التظلمات 24 ساعة إضافية للراسبين "حقوق الإسكندرية" مد فترة التظلمات 24 ساعة إضافية للراسبين
قررت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية مد فترة التظلمات إلى السبت القادم، ومنحت طلابها 24 ساعة إضافية لإمكانية التظلم على المواد التى رسب فيها الطلاب، ومد إعلان نتيجة التظلمات 15 يوماً.

وقال الطالب خالد مجدى، بالفرقة الثانية كلية الحقوق، إن مد التظلمات إلى السبت القادم وإعلان نتيجة التظلمات بعد 15 يوما ما هو إلا امتصاص لغضب الطلاب، ومحاولة لتهدئة الأجواء لمنع التظاهرات من جديد.

يذكر أن نتيجة العام الدراسى لطلاب كلية الحقوق أثارت غضب الطلاب لرسوب عدد كبير منهم فى جميع الفرق الدراسية، وتظاهر العشرات منهم أمام مكتب العميد، للمطالبة بإعادة تصحيح أوراق الإجابة من جديد وليس إعادة رصد الدرجات وتجميعها.

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