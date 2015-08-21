مدير مستشفى الخانكة: الأهالى وقفوا مع المرضى قبل المسئولين

قدم الدكتور مصطفى شحاتة مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، الشكر لأهالى مدينة الخانكة وكافة المتبرعين، والذين قاموا بالتبرع للمرضى بعدد 24 مروحة و155 وسادة لوضعها بعنابر وأقسام المستشفى المختلفة بعد وفاة 11 نزيلا وإصابة 15 آخرين بسبب موجة الحر.

وقال الدكتور مصطفى شحاتة مدير المستشفى، إن أهالى مدينة الخانكة وقفوا ومدوا يد العون فى توقيت صعب وكانوا أول من قاموا بالتبرع من أجل المرضى بالمستشفى، مضيفا "احنا بناخد وقت فى الإجراءات الإدارية لصرف المبالغ وكان الأهالى سباقين وتبرعوا لصالح المرضى".

وأضاف شحاتة أنه تم تركيب 20 جهاز تكييف من الأمانة العامة للصحة النفسية، مؤكدا أنه منذ حدوث حالات الوفاة بسبب موجة الحر تلقى اتصالات عديدة من شباب متطوع ورجال أعمال وعدوه بتركيب أجهزة تكييف من أجل المرضى.

يذكر أن حالات الوفيات ارتفعت بمستشفى الخانكة للصحة النفسية إلى 11 بسبب موجة الحر الشديدة التى ضربت البلاد، فيما تلقى 15 مصابا العلاج بمستشفى حميات بنها بالقليوبية.

ويعانى المستشفى من ضعف الإمكانات، حيث يبلغ عدد الأطباء به 30 طبيبا و400 ممرض يخدمون 1600مريض منهم 900 نفسى و700 مريض من نزلاء السجون.

>