محافظ بورسعيد يتفقد مشروعات شرق بورسعيد‎

تفقد اللواء مجدي نصر الدين امين محافظ بورسعيد ، مشروعات منطقة شرق بورسعيد جاء ذلك خاصة بعد القرار الذي أصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنمية منطقة شرق بورسعيد ضمن المخطط العام لتنمية محور قناة السويس والبدء الفوري في تنفيذها هذة التعليمات ، وخلال جولتة الميدانية تفقد محافظ بورسعيد اعمال الانشاءات لرصيف بحري للحاويات جديد بطول 500 متر والتي تنفذه شركة اوراسكوم للمقاولات ، هذا الى جانب بدء العمل برصيف 500 م تنفذه المقاولون العرب ، وهو ثالث رصيف بحرى يتم البدء فيه بمنطقة ميناء شرق بورسعيد.

وأكد على أن الأرصفة التى سيتم إنشاءها في ميناء شرق تفريعة بورسعيد سيتم ربطها بالمشروعات التي سيتم إنشاءها في المنطقة الصناعية لظهيرة الصناعى والعمرانى بمواصفات عالمية لمشروعات للخدمات اللوجيستية والمينائية

كما تفقد اللواء مجدي نصر الدين امين المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ، والتي المقرر البدء في تنفيذها والتي تدخل ضمن مخطط تنمية الميناء حيث أن مشروع تنمية شرق بورسعيد متكامل ويضم المنطقة الصناعية وتطوير وتعميق وتكريكك قناة جانبية بطول 9.5كيلو داخل الميناء ، وذلك لسهولة عبور السفن مباشرة دون المرور علي المجري الملاحي لقناة السويس مشيرا إلى أن الدولة ستبدأ العمل في المرافق والبنية الأساسية للمرحلة الأولى من المنطقة الصناعية الأولى وتابع أعمال تنفيذ المداخل للأنفاق ، والتي تتم بإشراف القوات المسلحة والتى تقوم بإنشاء ثلاثة أنفاق ببورسعيد منهم عدد 2 نفق للسيارات بالكيلو 19 بطول 4,8 كم لكل منهما وبقطر داخلى 12.40 مترا إلى جانب إنشاء نفق للسكة الحديد ويسمح بمرور القطارات فى اتجاهين ومنشأ على عمق 48 مترا من سطح الماء تم القيام بعملية إحلال للتربة لمليون متر مكعب وهو مايمثل 90 % من عملية إحلال الأرض ويقوم بتنفيذه تحالف شركة المقاولون العرب واوراسكوم بالإضافة إلي مكتب الاستشارات الهندسية ومكتب استشاري اسباني.

حيث أكد المحافظ بأن معدات الحفر التي ستستخدمها الشركات لحفر الأنفاق سوف تصل شهر نوفمبر القادم من المانيا.

كما مر محافظ بورسعيد علي بوابات منافذ مدينة بورفؤاد الجمركية والتي تعمل بالأشعة السينية للكشف عن محتويات الحاوية دون فتحها.