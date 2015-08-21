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نتنياهو: لا ننوى التصعيد لكن سنستهدف كل من يحاول استهدافنا

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نتنياهو: لا ننوى التصعيد لكن سنستهدف كل من يحاول استهدافنا نتنياهو: لا ننوى التصعيد لكن سنستهدف كل من يحاول استهدافنا
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لا تنوى تصعيد الأوضاع إلا أن سياستها ثابتة، ونقل راديو "صوت إٍسرائيل"، اليوم الجمعة، عن نتنياهو قوله إنه صرح هذا الأسبوع "بأننا سنستهدف كل من يحاول استهدافنا"، مؤكدا أن "هذا ما فعلناه اليوم".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلى ضرب الخلية التى أطلقت القذائف الصاروخية والقوات السورية التى سمحت بذلك، وطالب الدول التى تسارع إلى معانقة إيران أن تعلم أن قائدا إيرانيا هو الذى قدم الرعاية والتوجيهات للخلية التى أطلقت القذائف الصاروخية على إسرائيل.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون أن إسرائيل لن تتحمل أية محاولة للمساس بأمن مواطنيها وتشويش مجرى الحياة الاعتيادى.

وأضاف أن "تصفية الخلية تثبت مرة أخرى أن قوات الجيش والأجهزة الأمنية ستلاحق كل من يعمل على الاعتداء علينا وستنال منهم"، مقدما النصح لأعداء إسرائيل بعدم اختبار عزيمتها.

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