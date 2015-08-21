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مقتل 32 داعشيا وثلاثة جنود فى حادثين منفصلين غربى العراق

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مقتل 32 داعشيا وثلاثة جنود فى حادثين منفصلين غربى العراق مقتل 32 داعشيا وثلاثة جنود فى حادثين منفصلين غربى العراق
ذكرت مصادر امنية عراقية اليوم الجمعة ان 32 من تنظيم داعش وثلاثة جنود عراقيين قتلوا فى حادثين منفصلين فى مناطق تابع لمحافظة الانبار 118 كيلومترا غربى بغداد .

وابلغت "أن طيران التحالف الدولى نفذ غارتين جويتين استهدفتا موقعين لتنظيم داعش فى قضاء الرطبة أقصى غربى محافظة الانبار اسفرتا عن مقتل 32 من عناصر التنظيم وتدمير مخازن تحتوى على أسلحة خفيفة ومتوسطة بداخل الموقعين".

وأضافت المصادر أن "انفجار عبوتين ناسفتين بشكل مفاجئ فى رتل للجيش العراقى فى مناطق قرى زوبع جنوب شرقى الفلوجة اودى بحياة 3 جنود وجرح 4 آخرين وتعرض عدد من الآليات العسكرية الى أضرار مادية".

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