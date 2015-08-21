مقتل 15 عنصرا من تنظيم "داعش" خلال قصف مدفعى للقوات العراقية غرب الرمادى

أعلن قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء على إبراهيم دبعون ، اليوم الجمعة ، عن مقتل 15 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى بقصف مدفعى غرب محافظة الرمادى العراقية .

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن دبعون قوله "إن مدفعية قيادة عمليات الجزيرة والبادية تمكنت من قصف وكرين لداعش فى منطقة البوحيات التابعة لقضاء حديثة غرب الرمادى ؛ مما أسفر عن مقتل 15 عنصرا من التنظيم " .

وأضاف دبعون أن القصف جاء بعد متابعة قوات الجيش تحركات التنظيم فى منطقة البوحيات ؛ حيث كبدتهم خسائر مادية وبشرية ، وكان قائد الفرقة السابعة بمحافظة الأنبار اللواء الركن نومان عبد الزوبعى أعلن - فى وقت سابق اليوم - مقتل 43 عنصرا من "داعش" بقصف جوى استهدف مقرين للتنظيم فى الرطبة غربى الأنبار .