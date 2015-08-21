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مقتل 15 عنصرا من تنظيم "داعش" خلال قصف مدفعى للقوات العراقية غرب الرمادى

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مقتل 15 عنصرا من تنظيم "داعش" خلال قصف مدفعى للقوات العراقية غرب الرمادى مقتل 15 عنصرا من تنظيم "داعش" خلال قصف مدفعى للقوات العراقية غرب الرمادى
أعلن قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء على إبراهيم دبعون ، اليوم الجمعة ، عن مقتل 15 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى بقصف مدفعى غرب محافظة الرمادى العراقية .

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن دبعون قوله "إن مدفعية قيادة عمليات الجزيرة والبادية تمكنت من قصف وكرين لداعش فى منطقة البوحيات التابعة لقضاء حديثة غرب الرمادى ؛ مما أسفر عن مقتل 15 عنصرا من التنظيم " .

وأضاف دبعون أن القصف جاء بعد متابعة قوات الجيش تحركات التنظيم فى منطقة البوحيات ؛ حيث كبدتهم خسائر مادية وبشرية ، وكان قائد الفرقة السابعة بمحافظة الأنبار اللواء الركن نومان عبد الزوبعى أعلن - فى وقت سابق اليوم - مقتل 43 عنصرا من "داعش" بقصف جوى استهدف مقرين للتنظيم فى الرطبة غربى الأنبار .

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