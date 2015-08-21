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" الوزراء": تصريحات منسوبة لمحلب والحكومة بمواقع التواصل غير صحيحة

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" الوزراء": تصريحات منسوبة لمحلب والحكومة بمواقع التواصل غير صحيحة " الوزراء": تصريحات منسوبة لمحلب والحكومة بمواقع التواصل غير صحيحة
صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، فى بيان له اليوم الجمعة ، أنه تلاحظ خلال الفترة الماضية، تداول عدد من التصريحات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى، منسوبة إلى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية، بل إن البعض يتداول مثل هذه التصريحات على أنها منشورة فى صحف أو مواقع إلكترونية منسوبة لأصحابها، ولا أساس لذلك من الصحة عند الرجوع للمصادر المنقولة عنها، ولا هدف لمن يقومون بمثل هذه الأفعال من أعداء الوطن إلا إرباك المشهد، وإحداث بلبلة فى المجتمع، فى هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، خاصة أن الدولة على أبواب المرحلة الأخيرة من خطوات خريطة الطريق التى ارتضاها المصريون لبناء دولتهم الحديثة.

وأهاب المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بجموع الشعب المصرى عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة، وألا يستقوا معلوماتهم إلا من مصادرها الموثوقة، علما بأنه تم تكليف الأجهزة المعنية، بتتبع المصادر الأصلية لنشر مثل هذه الأخبار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

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مصر 365