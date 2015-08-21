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محافظة القاهرة تشترط تركيب كاميرات مراقبة لإصدار تراخيص المحال الجديدة

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محافظة القاهرة تشترط تركيب كاميرات مراقبة لإصدار تراخيص المحال الجديدة محافظة القاهرة تشترط تركيب كاميرات مراقبة لإصدار تراخيص المحال الجديدة
أصدر الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، قرارًا يلزم إضافة شرط تركيب كاميرات تليفزيونية على جميع المحلات التجارية والمنشآت الصناعية والسياحية كشرط أساسى لإصدار تراخيص التشغيل الجديدة.

وأوضح سعيد حسب بيان له اليوم، أن القرار يلزم كافة المحلات التجارية والصناعية والسياحية والمحلات العامة ويراعى عدم تجديد الترخيص إلا بعد تقديم المستندات الدالة على تركيب الكاميرات بالنسبة للمنشآت والمحلات المرخصة مسبقًا.

وأكد المحافظ على جميع رؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية بضرورة الالتزام بشرط تركيب الكاميرات التليفزيونية على واجهات المحلات مع المرور الدورى لتلك المحلات للتأكد من صلاحية تلك الكاميرات واستمرارية تشغيلها، وذلك سعيًا لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمساهمة فى القضاء على الإرهاب.

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